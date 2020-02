Nach dem Verkehrschaos, das auf dem Dobratsch rund um Weihnachten herrschte, nutzten 700 Naturpark-Besucher das Angebot des kostenlosen Naturpark-Busses in den Semesterferien.

700 Personen fuhren in den Kärntner Semesterferien gratis in Richtung Dobratsch © Stadt Villach/kk

Es ist eines der hitzigsten Themen des Winters. Das Verkehrs-Dilemma mit Stau und überfüllten Parkplätzen wenn die Massen an Spitzentagen den Naturpark Dobratsch stürmen. Als Sofortmaßnahme fuhr der Naturpark-Bus in den Kärntner Semesterferien drei Mal täglich gratis auf den Villacher Hausberg. Mit dem Ergebnis, dass rund 700 Personen von diesem Angebot gebraucht machten. Das ergaben die Zählungen der Postbus GmbH. Die stärksten Tage waren erwartungsgemäß jene an den Wochenenden.