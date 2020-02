Facebook

Die Baltisch Adriatische Achse führt durch Kärnten © Traussnig, Grafik: Kleine Zeitung

Seit Dezember ist es fix: Das Logistikcenter in Fürnitz (LCAS) wird gesellschaftlich auf neue Beine gestellt. Die Gemeinden Villach, Arnoldstein und Finkenstein sowie die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungs-GesmbH (BABEG) haben ihre Anteile an die Kärntner Beteiligungsverwaltung übertragen. Diese wird künftig als Logistikgesellschaft in Kärnten fungieren, über sie werden die Landesanteile am LCAS sowie am Bahnhof Kühnsdorf gebündelt. Noch verhandelt wird mit den ÖBB, die mit 50 Prozent als Partner am LCAS einsteigen und dessen Entwicklung vorantreiben sollen. „Die Gespräche laufen“, so ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.