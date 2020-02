Facebook

Dieser Hund ist im dünnen Eis des Silbersees eingebrochen © HFW/kk

Auch Tage nachdem eine Villacherin in den Silbersee eingebrochen ist, weil sie ihren Hund aus dem eiskalten Wasser retten wollte, wird über das Hundeverbot am See diskutiert. Der Vierbeiner der Frau war nicht angeleint und brach in den See ein als er einem Schwan nachjagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Frau und ihren Hund unversehrt aus dem Wasser retten.