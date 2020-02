Die Promisitzung der Villacher Faschingsgilde war gut besucht. Schon vorab gaben sich heimische Persönlichkeiten an der Drau die Klinke in die Hand.

In der österreichischen Faschingshauptstadt gaben sich heimische Promis aus Politik, Wirtschaft und Kunst die Klinke in die Hand. Schon davor hatte Bürgermeister Günther Albel zum Empfang geladen und rund 250 Gäste waren gekommen. Während sich Vertreter der Regierungsparteien rar machten, war die Opposition stark an der Drau vertreten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war dem Ruf von Prinz Fidelius 65., Roland Salatin, und Prinzessin Hannah I., Hannah Widnig, ebenso gefolgt, wie ihr FPÖ-Amtskollege Norbert Hofer. Der hatte seinen Faschingsorden der Villacher Gilde allerdings in Wien vergessen. „Das kostet eine Runde, die werde ich natürlich schmeißen“, so Hofer schuldbewusst.