Lei Live Promis und Pointen beim Villacher Fasching

Sänger und Topstar der heutigen Lei-Lei-Promisitzung Haddaway schafft es nicht nach Villach. Der "What-is-Love"-Interpret sitzt in Kasachstan fest, sein Flug via Moskau nach Wien musste gestrichen werden. Zahlreiche andere Stars wie DJ Ötzi, Nik P und Co. haben sich angekündigt und stellen sich unseren Fragen. Hier sind Sie live dabei!