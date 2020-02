Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

"Für mich ändert sich nichts an der Verdachtslage gegenüber des 36-Jährigen", sagt Anwalt Philipp Tschernitz zum Mord an einer hochschwangeren Frau. Er vertritt die Hinterbliebenen des Opfers. Die dreifache Mutter wurde am 17. August 2019 ermordet in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz (Gemeinde Paternion) gefunden. Die 31-Jährige lag tot in der Badewanne. Auch ihr viertes, noch ungeborenes Kind, überlebte die Gewalttat nicht.