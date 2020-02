In Villach stieg die Einwohnerzahl im Vorjahr um 1,1 Prozent. Damit liegt die Draustadt in Österreich unter den Top 10 und in Kärnten klar vor Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Villach hatte zum Jahreswechsel 62.898 Einwohner © (c) Weichselbraun Helmuth

Erfreulich sind die aktuellen Bevölkerungszahlen der Statistik Austria für Villach. Demnach ist die Zahl der Villacher im Vorjahr um 655 von 62.898 auf 62.243 gestiegen. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent. Damit liegt man beim prozentuellen Zuwachs in allen österreichischen Bezirken und Städten auf dem neunten Platz und in Kärnten auf Rang eins. Klagenfurt kommt auf ein Plus von 0,5 Prozent.