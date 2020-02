Aus Platzgründen verkauft Manuela Rainer am Sonntag in Villach 200 Faschingskostüme.

Beim Flohmarkt von Manuela Rainer gibt es rund 200 Faschingskostüme © (c) Hannes Pacheiner

Rund 200 Faschingskostüme warten auf ihre neuen Besitzer. Egal ob Clown, Hund oder Katz’, Burgfräulein oder Römer – diese bunte Palette wird am Sonntag (10 bis 13 Uhr) beim Flohmarkt in der Villacher Piccostraße 36 angeboten. Die Preise beginnen bei fünf Euro. „Es gibt vor allem Erwachsen- aber auch Kinderkostüme. Es sind schon ein paar schöne Sachen dabei“, sagt Initiatorin Manuela Rainer, die die Ware aus Platzgründen verkaufen will. Für Kurzentschlossene ist noch ein Flohmarkt mit Restposten am 21. Februar ( 18.30 Uhr), das ist der Tag vor dem Faschingssamstag, geplant.