(Archivbild) © (c) Weichselbraun Helmuth

Vor Eintreffen der nächsten Wetterfront aus dem Westen stehen wir unter dem Einfluss eine Zwischenhochs. Die Sonne scheint heute, Donnerstag, in der Region Villach vielfach länger, aber nicht komplett ungestört. Es bleibt überall bis zum Abend trocken, obwohl im Tagesverlauf einige Wolkenfelder aufziehen. Das vorübergehend schöne Wetter sollte man auf den Pisten oder bei einer Skitour ausnutzen. "Nur der lebhafte, zum Teil sogar stürmisch auffrischende Südwestwind dürfte vor allem in exponierten Lagen beziehungsweise oben auf den Bergen mitunter ein ziemlicher Störfaktor sein", meint Wetterfrosch Werner Troger. Auch in manchen Tälern frischt am Nachmittag föhniger Südwind (Jauk-Wind) auf, wie etwa im Rosental. Nach einer frostig kalten Nacht schaffen die Tageshöchsttemperaturen +4 bis +9 Grad.