Ganze Gegend voll Altpapier. So lautete die Kritik der Bewohner des Villacher Stadtteils St. Magdalen am Altpapiersortierungs-Unternehmen Papyrus. Bei dieser zeigt man Einsicht und gibt Fehler zu.

So sah es noch kürzlich rund um die Firma Papyrus aus © Jandl

Entlang der St. Magdalener Straße, in Richtung Fachhochschule und Sportplatz sowie am Drauufer sieht es aus wie auf einer Mülldeponie“, ärgert sich eine Anrainerin der Firma Papyrus in Villach-St.Magdalen. Ein weiterer Anrainer ergänzt: „Es schaut so aus, als würde es der Firma egal sein, dass seit längerer Zeit überall Papier in der Gegend herumliegt. Das Drauufer, eigentlich ein Aushängeschild des Stadtteils, gleicht seit Monaten einem Müllberg. Es wäre schon Aufgabe des Betriebes für Sauberkeit zu sorgen.“