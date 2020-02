Neueröffnung Villach hat jetzt wieder eine "Moby Dick"-Bar

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chef Markus Schneider mit den Mitarbeitern Kim Kenzian und Florian Ehrenhöfer © Holzfeind

Das bekannte Kultlokal "Moby Dick" ist zurück in Villach. Am Montag hat die Bar, die zwischendurch "Villaco" hieß, in der Freihausgasse neu eröffnet. „So wie viele Villacher habe auch ich sehr gute Erinnerungen an das ,Moby Dick´ in meiner Jugendzeit, deshalb habe ich das Lokal wieder so benannt“, sagt Markus Schneider, der die Bar heuer neu gepachtet hat. Das konkrete Konzept, das dahinter steckt, ist ein Mix aus Panino- und Vinothek sowie Café. Der Charakter des Lokals mit dem Schiff als Bar blieb aber erhalten. Im Innen- und Außenbereich wurde in den letzten Wochen allerdings fleißig saniert. Auf der Karte finden sich unterschiedliche warme und kalte Panini-Gerichte sowie Frühstück und Nachspeisen. Livemusikabende und ein Gastgarten sind geplant. Geöffnet hat das Lokal von Dienstag bis Samstag.