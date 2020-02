Facebook

Die hochbegabte Cellospielerin Ella Schmalzl feierte in Zagreb einen großen Erfolg © kk

Großer Erfolg für die zehnjährige Ausnahmecellistin Ella Schmalzl. Sie gewann den internationalen Antonio-Janigro-Cellowettbewerb in Zagreb und konnte sich gegen Mitbewerber aus sieben Nationen durchsetzen. Schmalzl übersiedelte im vergangenen Sommer mit ihrer Familie von Annenheim nach Wien. Dort besucht sie das Musikgymnasium Wien und an der Uni für Musik und darstellende Kunst den Hochbegabtenkurs. Am 26. April wird Ella bei der Promusica Carinthia Sonntagsmatinee im Warmbaderhof in Villach auftreten.