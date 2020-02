Drei Feuerwehren rückten am Dienstag zu einem Einsatz in Landskron aus. Angebranntes Essen sorgte für Rauchentwicklung.

Drei Feuerwehren rückten nach Landskron aus © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx)

Angebranntes Kochgut in einem Mehrparteienhaus in Villach-Landskron löste am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz aus. Bewohner meldeten Rauchentwicklung und angeschlagene Rauchmelder. Als die Feuerwehren (Hauptfeuerwache Villach, FF Landskron und FF Zauchen) eintrafen, konnte die Wohnung mit den Schlüssel des gerade heimgekehrten Bewohners aufgesperrt werden. Das Kochgut wurde beseitigt und der Rauch mit Drucklüftern aus der Wohnung beseitigt. Es gab keinen nennenswerten Sachschaden und keinen Verletzten.