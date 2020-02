Der 33-jährige Villach Semler zieht mit seinem neuen Hundesalon "Happy Dogs" in die Lederergasse in Villach. Offizielle Eröffnung ist am 20. Februar.

Semler ist das Wohl der Vierbeiner am wichtigsten © KK

Die Lederergasse ist ab 20. Februar um eine „haarige Angelegenheit“ reicher. An dem Tag eröffnet Hundefriseur Sandro Semler offiziell seinen Salon „Happy Dogs“. Und wie es der Name schon sagt, ist dem Chef des Hauses die Hundepflege mit Herz am wichtigsten. „Wir verwenden nur Naturprodukte. Zu mir können sowohl kleine, als auch große Hunde zum Schneiden oder Baden kommen“, so der 33-Jährige, der mit seinem Salon die Innenstadt beleben will. Ausgebildet wurde er von seiner Tante Judith Franc, die 18 Jahre lang den „Happy Dog“-Hundefriseur in der Tafernerstraße geführt hat und jetzt in Villach ein Permanent-Makeup-Studio betreibt.