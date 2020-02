Facebook

Auch die Mitarbeiter des Magistrats in Villach müssen heuer deutlich mehr Passanträge bearbeiten © Höher/Stadt Villach/kk

Warum dieses Jahr ein Megapassjahr ist, ist darauf zurückzuführen, dass per 1. Juni 2000 die Gebühren für Reisepässe fast verdoppelt wurden. Zuvor herrschte ein regelrechter Ansturm auf die Passämter, um noch in den Genuss des deutlich billigeren Dokuments zu kommen, damals 490 Schilling (35 Euro). Ab 1. Juni 2000 kostete der Pass 950 Schilling (69 Euro). In Zehn-Jahres-Abständen müssen die Pässe erneuert werden, dieses Jahr ist es also wieder so weit. Rund eine Million Reisepässe werden 2020 in Österreich erneuert.