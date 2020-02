Skiunfälle in Serie

© Juergen Fuchs

Eine neunjähriges deutsches Mädchen fuhr am Sonntag gegen 12.50 Uhr in einer geführten Schigruppe mit ihren Schiern im Schigebiet Gerlitzen auf der Lodron Abfahrt talwärts. Bei der Einstiegsstelle zum Lodronlift, kam das Kind vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz und fiel hinter dem Schilifthäuschen rund fünf Meter in die Tiefe.