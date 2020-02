Facebook

Der Sonntag wird noch einmal schön © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Der Hochdruckeinfluss wird zwar bereits langsam etwas schwächer, er sollte aber am Sonntag immer noch in unserem Land vorherrschend sein. Daher scheint nach der Auflösung weniger Nebelbänke beinahe noch ungestört die Sonne vom Himmel. Lediglich ein paar dünne und somit auch harmlose Wolkenfelder in höheren Luftschichten könnten hin und wieder die Sonne auch einmal etwas schwächen. Dazu ist es nach einer wieder in den Niederungen oft frostigen Nacht am Nachmittag durchaus angenehm mild und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Paternion auf Werte nahe +9 Grad.