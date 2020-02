Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Parkplätze auf dem Dobratsch sind an Spitzentagen schon in den frühen Vormittagsstunden ausgelastet © (c) R_HEUBERGER

Die Lösung, die die Stadt Villach gemeinsam mit zahlreichen Interessensvertretern in der vergangenen Woche präsentierte, um den Dobratsch verkehrstechnisch zu entlasten, scheint nicht zu reichen. Noch am selben Tag als verkündet wurde, dass in den Semesterferien mehr und Gratis-Busse auf den Dobratsch fahren sollen, gaben Aktivisten eine Demonstration bekannt. Sie sperren am heutigen Samstag von 9.30 bis 12 Uhr die Alpenstraße für Autos. Busse und jene Autofahrer, die in die Alpenarena wollen, lassen die Demonstranten durchfahren. Ihre Forderung: Eine Komplettsperre der Straße für den Individualverkehr und bessere Busanbindungen.