Villachs Stadtpolitik will sich mittels Brief an Verteidigungsministerin (Klaudia Tanner (ÖVP) wenden. Ziel sei es, in einem persönlichen auf die Notwendigkeit einer Sanierung und Vergrößerung der Henselkaserne hinzuweisen.

Die Henselkaserne in Villach © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Bei einem Runden Tisch hat Villachs Stadtpolitik am Donnerstag in Beisein der Nationalratsabgeordneten Petra Oberrauner (SPÖ) und Peter Weidinger (ÖVP) einen Schulterschluss in der Causa Henselkaserne festgelegt: SPÖ, ÖVP und FPÖ werden, angeführt von Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), in einem Brief an die neue Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) um einen Termin bitten.