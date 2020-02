Hans Bachitsch vereint in der Kreisapotheke am Villacher Hauptplatz als einziger in Kärnten das Wissen von chinesischer und europäischer Medizin. Seine Tinkturen und Flüssigextrakte sind in ganz Österreich gefragt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Bachitsch bei der Herstellung von Flüssigextrakten, das Handwerk dafür hat er im Pharmaziestudium gelernt © Weichselbraun

Als „Dilong“ werden in der chinesischen Mythologie die Erddrachen bezeichnet. Auch Regenwürmer tragen diesen Namen. Die Tiere gelten in der traditionell chinesischen Medizin als Heilmittel. Einer von wenigen, der sich in Österreich auf diese Heilmittel spezialisiert hat, ist Apotheker Hans Bachitsch von der Kreisapotheke am Villacher Hauptplatz. In seinem unscheinbaren Labor im ersten Stock der über 400 Jahre alten Apotheke verbindet er das erlernte Wissen der traditionell chinesischen Medizin mit der europäischen und stellt dort Tinkturen her, die in der Form nur noch wenige Apotheken in Österreich so anbieten, in Kärnten ist er damit der einzige.