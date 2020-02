Am Freitag (7. Februar) eröffnet im ehemaligen C&A-Gebäude in der Villacher Ringmauergasse ein neues Fitnesscenter.

So sieht das neue Fitnessstudio im ehemaligen C&A-Gebäude in der Ringmauergasse aus © Jandl

"Einfach fit" heißt das neue Fitnesscenter, das am Freitag (7. Februar) im ehemaligen und schon länger leerstehenden C&A-Gebäude in der Villacher Ringmauergasse eröffnet. Das Studio wird sich in einem 800 Quadratmeter großen Bereich im ersten Stock des Gebäudes ansiedeln. "Wir wollen die Masse im Alter von 16 bis 90 Jahren mit unserem Angebot ansprechen. Vom Schüler, über die Hausfrau bis zum Pensionisten. Wir bieten moderne Geräte für Herz-Kreislauf- und Krafttraining", sagt Nicolas Koekoek, Geschäftsführer der FT Freizeit Management GmbH, die das Studio betreibt.