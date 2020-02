Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Villacher Alpen-Arena kann trotz Straßensperre gelaufen und gesprungen werden © kk

Die 3,5 Kilometer lange Loipe der Villacher Alpen-Arena ist in bestem Zustand, der Rodelhügel für die Kinder ebenfalls. Außerdem finden in der Alpen-Arena am Wochenende die Österreichischen Meisterschaften in der Nordischen Kombination und in einem Spezialspringen mit 140 Jugendlichen aus allen Bundesländern statt. Am kommenden Samstag, 8. Februar, ist mit perfektem Winterwetter und vielen Gästen in der Alpen-Arena zu rechnen.