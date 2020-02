Facebook

Webcambild von der Gerlitzen © Webcam

Sturmtief Petra bringt auch heute noch Einschränkungen in den Skigebieten der Region mit sich. So stehen aktuell auf der Gerlitzen Liftanlagen im Gipfelbereich still. "Es wurden Böen mit bis zu 90km/h gemessen. Aus Sicherheitsgründen sind vier Anlagen am Gipfel derzeit nicht in Betrieb, die anderen 14 laufen normal. Die Wetterprognose macht uns aber zuversichtlich, dass wir eventuell noch heute Nachmittag wieder in Vollbetrieb gehen können", sagt Manuel Kapeller-Hopfgartner von den Bergbahnen Gerlitzen Alpen.