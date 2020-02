Vertrag wurde bereits unterzeichnet. Holiday Inn wird im Laufe des Jahres zum "Voco Lagana Villach" und will mit noch exklusiverem Design punkten.

Das Holiday Inn wird zum "Voco Lagana Villach" © kk

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Holiday Inn fixer Bestandteil in der Villacher Hotelszene. Nun gehen die Eigentümer Andreas Schwab, Herve Reiser, Peter Schicho und Roderik Van Kessenich neue Wege. In Zukunft will man unter dem Namen "Voco Lagana Villach" firmieren und die Gäste mit einem noch exklusiveren Ambiente locken. Die neue Marke "Voco Hotels" gehört ebenso wie das Holiday Inn zur InterContinental Hotels Group (IHG) mit über 5000 Hotels weltweit.