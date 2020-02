Bernarda Zupcic und Ivan Begic bringen das Palatschinkenflair von Kroatien nach Villach. In ihrem neuen Lokal "Ram the jam" in der Widmanngasse bieten sie ab Donnerstag eine große Auswahl der beliebten Eierfladen.

Zupcic und Begic servieren köstliche Palatschinken © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Vor ein paar Jahren erst sind Bernarda Zupcic und Ivan Begic von Kroatien nach Kärnten ausgewandert. Das Meer vermissen die beiden nicht so sehr, wie die Palatschinken aus ihrem Heimatland – deshalb hat sich das Paar kurzerhand dazu entschlossen, in Villach ihre eigene Palatschinkerei zu planen. „In Kroatien gibt es zahlreiche Palatschinkereien, hier nicht. Das nahmen wir als Anlass für unser eigenes Lokal, wo wir nun unsere Liebe zu den Palatschinken mit anderen teilen möchten“, sagt Zupcic, die als ausgebildete Journalistin unter anderem für das Marketing der neuen Palatschinkerei „Ram the jam“ zuständig ist, die am Donnerstag im ehemaligen Kaffeehaus von Kultwirt Fritz Mayer in der Widmanngasse eröffnet.