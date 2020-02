Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hund konnte sich aus eigener Kraft retten © Hauptfeuerwehr Villach

Dramatische Szenen spielten sich am Montagnachmittag am Silbersee in Villach am Rande der Ortschaft St. Ulrich ab. Eine Anruferin meldete gegen 16.30 Uhr aufgeregt bei der Feuerwehr, dass ein Hund im Eis des Sees eingebrochen sei und die verzweifelte Besitzerin ihr Tier selber retten will. Seitens der Feuerwehreinsatzzentrale der Stadt Villach wurde sofort die Hauptfeuerwache Villach und die örtlich zuständige Feuerwehr St. Ulrich alarmiert und die Anruferin eindringlich gebeten die Hundehalterin zu beruhigen und von ihrem Versuch den Hund zu retten, abzuhalten.