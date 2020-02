Kärntnerin des Jahres Kristina Köck: „Habt nur Mut und ihr könnt alles schaffen“

Facebook

Kristina Köck siegte in Villach © Weichselbraun

Der ganze Festsaal im Schlosshotel Velden hob Donnerstagabend die Arme, um Ihnen winkend in Gebärdensprache zur Auszeichnung ,Kärntnerin des Jahres’ in der Kategorie Villach zu gratulieren. Wie fühlt es sich an, diesen Zuspruch zu erfahren?

Kristina Köck: Ich bin sprachlos und überwältigt. Es ist schon eine große Ehre, für so eine Auszeichnung überhaupt nominiert zu sein, den Preis dann auch noch zu erhalten, ist unglaublich und ich freue mich sehr.