Am Sonntag ist die Langlaufloipe in Villach nicht für Besucher befahrbar, weil ein Wettkampf durchgeführt wird. Verkehrsbehinderungen auf Bleiberger Straße.

(Archivbild) © Weichselbraun

Auf einer Straße und in der Villacher Alpenarena kommt es am Sonntag zu Behinderungen. Aufgrund der Durchführung von Rodungsarbeiten entlang der L 35 Bleiberger Straße ist von Sonntag bis 6. März abschnittsweise (Kilometer 6 bis 10) mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Außerdem ist die Langlaufloipe in der Villacher Alpenarena wegen eines Wettkampfes (Deutschlandpokal Nordische Kombination) am Sonntag von 11 bis 13 Uhr gesperrt. Wegen der Kärntner Schulmeisterschaften im Langlauf gibt es ebendort am Montag, dem 3. Februar, von 8 bis circa 13 Uhr einen eingeschränkten Betrieb.