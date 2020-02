Facebook

Immer mehr Reihen in den Kirchen bleiben leer. In der Region Villach sind im Vorjahr 1158 Schäfchen aus der Kirche ausgetreten (Sujetbild) © APA/Schlager

"Wir befinden uns aktuell in ruhigen Gewässern, was nicht zuletzt auf die gegenwärtige Kirchenpolitik, den Papst und die Diözese zurückzuführen ist. Die Anzahl der Kirchenaustritte ist im Großteil leicht zurückgegangen.“ So analysierte Stanislav Olip, Dechant von Villach-Land, vor zwei Jahren noch das Ergebnis der Kirchenstatistik 2017. Für die aktuelle Statistik gilt dies nicht mehr. Insgesamt haben im Vorjahr in der gesamten Region Villach 1158 Schäfchen der Kirche den Rücken gekehrt, das sind rund 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor.