Das Land investiert heuer in der Region Villach in zahlreiche große Straßenbauprojekte. Eine Auswahl.

© Kulmer, Rieder, Pacheiner

Ein Straßenbudget von 35 Millionen Euro steht dem Land heuer zur Verfügung – so viel wie seit zehn Jahren nicht. In der Stadt Villach und in den Umlandgemeinden wird deshalb in diverse Projekte investiert. „Gesamt fließen in Villach und Villach-Land rund 8,24 Millionen Euro in den Straßenbau. Insgesamt sind 25 Baumaßnahmen geplant“, sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP).