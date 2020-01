Tamas Csiszar, Wolfgang Scharwitzl und Krisztina Varga kochen und servieren seit Jahresende schmackhafte Hausmannskost im Kreuzwirt in St. Martin in Villach.

Csiszar, Varga und Scharwitzl (von links) servieren auch Grillteller © Kulmer

In den „Kreuzwirt“ ist mit Jahresende neues Leben eingezogen. Ein Dreierteam – bestehend aus Koch Tamas Csiszar sowie Wolfgang Scharwitzl und Krisztina Varga – hat das Traditionsgasthaus im Villacher Stadtteil St. Martin gepachtet. „Wir kennen uns seit 22 Jahren und haben 20 davon zusammen in der Gastronomie gearbeitet. Wir haben jetzt genug Erfahrung gesammelt und wollten etwas eigenes, um uns zu verwirklichen“, erklärt Varga den Schritt in die Selbstständigkeit. Unter anderem hat das Team in Fünf-Sternebetrieben und Strandbädern gearbeitet. Koch Csiszar war früher etwa Betriebsleiter im Strandbad Klagenfurt und Restaurantleiter bei Mc Donalds in Klagenfurt. Im Kreuzwirt ist Fastfood aber kein Thema. „Wir kochen alles frisch und regional“, sagt Csiszar.