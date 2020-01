Afritzerin war bei ATV-Sendung "Alles Liebe" zu sehen

Facebook

Einblicke in ihre Wohnung gewährte die Afritzerin Silvia © KK/ATV

Die Sendung erinnert ein bisschen an das ORF-Erfolgsformat "Liebesg’schichten und Heiratssachen". Nun bietet auch der Sender ATV Singles aus Österreich wöchentlich eine Plattform, um die große Liebe zu finden. In der neuen Sendung "Alles Liebe" war Mittwochabend auch die Afritzerin Silvia zu Gast. Die Hundeliebhaberin ließ sich vor zehn Jahren scheiden und wagte nun den Schritt in den TV.