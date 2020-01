Kleine Zeitung +

Kleine Zeitung-Wahl Kristina Köck ist "Kärntnerin des Jahres" in Villach

Am Donnerstagabend kürt die Kleine Zeitung im Schlosshotel in Velden die "Kärntner des Jahres 2019". In der Kategorie "Regionale Größen" siegte in Villach die Parasportlerin und frische HAK-Absolventin Kristina Köck.