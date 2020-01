Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Carmen Goby, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft Kärnten und die neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Villach Lisa Moser © KK/FiW Zore-Luh

Die Funktionärinnen von "Frau in der Wirtschaft" vertreten seit Jahren ehrenamtlich die Interessen von Unternehmerinnen. Im Bezirk Villach gab es nun einen Wechsel an der Spitze. Brigitte Zöchling von "Zöchling Bäder & Heizungen" übergab ihr Amt an Immobilientreuhänderin Lisa Moser. Moser ist seit fünf Jahren in der Immobilienbranche tätig und seit 2017 selbstständig. Als Immobilientreuhänderin setzt sie auf moderne Formen der Immobilienvermarktung und ist eine Verfechterin nachhaltiger Kooperationen. „Gemeinsam können wir einfach mehr erreichen“, meint Moser und ergänzt: „Starke Frauen stärken sich gegenseitig und unterstützen sich dabei ihr Unternehmen aufzubauen. Mit Frau in der Wirtschaft haben wir hierfür ein flächendeckendes Netzwerk.“