Fünf junge Nachwuchskünstler sind heuer für den Bruno-Gironcoli-Förderpreis in Villach nominiert. Preisverleihung ist am 9. März.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht er aus, der begehrte Bruno-Gironcoli-Förderpreis © (c) Karin Wernig

Am 9. März wird der Bruno-Gironcoli-Förderpreis in Villach zum vierten Mal an talentierte Nachwuchskünstlerinnen und –künstler vergeben, die sich mit herausragenden Projekten einen Namen gemacht haben. In einer Aussendung gab die Stadt nun die Nominees bekannt.