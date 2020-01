Facebook

Beim Ö3 Weihnachtswunder diente das Adventherz als Kulisse (Archivbild) © Traussnig

Die Adventzeit ist längst vorüber, dennoch ist sie Thema in der aktuellen politischen Diskussion in Villach. Konkret geht es um das Adventherz, das heuer am Hans-Gasser-Platz aufgestellt wurde. FPÖ und ÖVP wollen nun, dass das von Elektromeister Rudi Tischner designte Herz, für das auch schon andere Städte ihr Interesse bekunden haben, der Stadt erhalten bleibt. Die FPÖ will es ganzjährig nutzen. „Gerade in den sozialen Medien war das Herz ein sehr verbreitetes Fotomotiv. Unter dem Motto ,Villach im Herzen‘ könnte man es abwechselnd an den Orten, wie am Dobratsch oder an der Drau aufstellen und die Stadt positiv bewerben“, so Erwin Baumann und Gemeinderätin, Landtagsabgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ).