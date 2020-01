Kleine Zeitung +

Nachbarn schlugen Alarm Verbrannte Speisen lösten Feuerwehr-Großeinsatz in Villach aus

In einer Wohnung in Landskron schlugen in der Nacht auf Dienstag die Rauchmelder an. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war diese bereits völlig verraucht, in der Wohnung befand sich zum Glück niemand.