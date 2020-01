Der 29-jährige Gemeinderat Markus Di Bernardo rückt in den Wernberger Gemeindevorstand vor. Er folgt auf Arthur Rasom, der aus beruflichen Gründen kürzer treten will.

Di Bernardo ist seit 2010 in der Politik © KK

Wechsel im Gemeindevorstand in Wernberg: Arthur Rasom (FPÖ) übergab aus beruflichen Gründen an Markus Di Bernardo (29), bleibt aber im Gemeinderat. Di Bernardo ist seit 2010 in der Kommunalpolitik, seit 2013 im FPÖ-Landesjugendvorstand, zuletzt war er parlamentarischer Mitarbeiter des Afritzer Bürgermeisters und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Max Linder. Er betreut ab sofort die Referate Umweltschutz, Müllentsorgung, Ortsbildpflege, kirchliche Angelegenheiten sowie Denkmäler.