© Weichselbraun

Aus dem Südwesten zieht allmählich eine Störung mit dichteren Wolken, Regen- und Schneeschauern auf. Teilweise lockert es heute, Dienstag, aber in Villach noch auf und es zeigt sich die Sonne. Richtung Klagenfurt und im Gebiet östlich davon bleibt es am längsten trocken. Hier muss örtlich erst am Abend mit aufkommenden Regenschauern gerechnet werden. Vorübergehend kommt also deutlich mehr Bewegung ins Wettergeschehen und Unternehmungen im Freien sind nur mehr mit Einschränkungen möglich. "Man sollte auf jeden Fall sehr flexibel sein", rät der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst "meteo experts". Die Tageshöchstwerte bei den Temperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad, mit föhnigem Wind sind ganz im Osten auch noch höhere Werte möglich. Anfangs weht noch Südwestwind, nachmittags dreht der Wind vermehrt auf Nordwest.