Eismeister ertrank Nach Unglück am Aichwaldsee: Diskussion um mehr Sicherheit

Am Samstag brach ein Eismeister mit dem Auto in den Aichwaldsee ein und ertrank. In Sozialen Netzwerken wird jetzt über höhere Sicherheitsvorkehrungen debattiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Samstag brach ein Eismeister mit einem Auto in den Aichwaldsee ein und ertrank © (c) Wolfgang Jannach

René Riepan, Obmann des Eislaufvereins Wörthersee, möchte sich zwei Tage nach dem tödlichen Unglück am Aichwaldsee in der Gemeinde Finkenstein an den Diskussionen zu Unfallhergang und Sicherheitsvorkehrungen nicht beteiligen. Er und sein Team trauern um einen erfahrenen Eismeister, der sein Leben im Aichwaldsee gelassen hat. Der 68-Jährige fuhr in den Abendstunden bei Tauwetter noch einmal 40 Meter weit auf den See, um zu präparieren. Das Eis brach und Auto samt Eismeister versanken im sechs Meter tiefen See. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.