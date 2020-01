Der gebürtige Italiener Stefano Cortello eröffnet im Februar ein Geschäftsbüro in der Widmanngasse in Villach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefano Cortello richtet derzeit seinen Schauraum ein © Holzfeind

Ob ein geschmiedeter Eiffelturm oder das Rathaus in Triest im Kleinformat: Im neuen Schauraum von Stefano Cortello in Villach findet sich ein Minimundus der besonderen Art. Im Februar wird der gelernte Schmied aus Triest das Büro seiner Firma „SCS Metall-Design“ kurzerhand in die Widmanngasse verlegen. Derzeit richtet er einen Schauraum ein, in dem die Werke seines Vaters ausgestellt werden.