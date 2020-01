Essen aufgewärmt Mikrowelle explodierte und verwüstete Küche

Am Sonntag ist es in einer Wohnung in Arnoldstein zu einer Explosion gekommen. Die Bewohnerin wurde bei ihren Löschversuchen verletzt.

Von der Mirkowelle ist nicht mehr viel übrig geblieben © FF Arnoldstein

Zu einer schweren Explosion ist es am Sonntag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Arnoldstein gekommen. Die 49-jährige Bewohnerin wollte Essen in ihrer Mikrowelle aufwärmen, als diese plötzlich explodierte. Dabei kam es zu einem Zwischendeckenschwelbrand, der nicht unmittelbar bemerkt werden konnte. Am Montag kam es in der Wohnung erneut zu einer Rauchentwicklung.