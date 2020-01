Die deutsche Franchise-Kette BackWerk eröffnet am Villacher Hauptbahnhof ihre erste Filiale in Kärnten. Im Angebot: kalte und warme Snacks.

BackWerk in Villach

Die deutsche Franchise-Bäckerei eröffnet am Villacher Hauptbahnhof. © KK/BackWerk

Die deutsche Franchise-Kette BackWerk hat am Hauptbahnhof in Villach ihren ersten Standort in Kärnten eröffnet. BackWerk bezeichnet sich selbst als "Selbstbedienungs-Bäckerei". Im Angebot sind belegte Brötchen ebenso wie Blechpizza und Cafè Latte.