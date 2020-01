Langläufer und Schneeschuhläufer stellten in der Alpen Arena ihr Können unter Beweis. Emotional ging es auch abseits der Wettbewerbe zu. So manch Freudenträne floss bei der Siegerehrung.

Die Schneeschuhläufer gaben beim 50 Meter-Finallauf alles © Gert Köstinger

Sonntagvormittag in der Villacher Alpen Arena: Am Fuße der Sprungschanze findet gerade das 50 Meter-Finale der Schneeschuhläufer statt. Ein bisschen Aufregung ist treuer Begleiter, Trainer und Besucher fiebern mit. „Dabei sein ist alles und wenn man dann noch eine Medaille gewinnt, ist das noch einmal so toll“, sagt die Wienerin Ilse Bauer. Sie ist Co-Trainerin der Einrichtung MHSC Multisportclub und Mutter von Cornelia Bauer, die sich über Silber über die 50 Meter freut. Cornelia strahlt, ist überglücklich. Mit Christian Jell und Sabine Hangl gibt es noch zwei weitere Medaillengewinner im Team und es sollten noch weitere folgen.