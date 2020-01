Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beste Bedingungen in der Alpenarena © Gert Köstinger

Eine Sportveranstaltung wird erst durch würdige Austragungsorte zu dem, was sie ist. Und da hat Villach in den letzten Tagen bewiesen, dass man dem Event gewachsen ist. Ein zentraler Punkt ist dabei natürlich die Villacher Stadthalle, in der die Eislauf-Bewerbe ihre Austragung finden. Auch wenn der Zuschauerandrang hier etwas geringer ausfällt, wird der Ort den 900 Athleten in Erinnerung bleiben. „Schon die Eröffnungsfeier der Spiele vor 3000 Leuten war unglaublich emotional und toll inszeniert. Eine der besten Veranstaltungen, die wir in letzter Zeit in der Halle hatten“, schwärmt Stadthallen-Chef Martin Kroissenbacher und relativiert zugleich: „Dass in der Halle weniger Leute sind, liegt auch daran, dass weniger Athleten teilnehmen. Die meisten Sportler sind beim Langlauf in der Alpenarena oder Stocksport in der Ballspielhalle Lind, da sind natürlich durch Familien und Betreuer automatisch mehr Zuschauer.“