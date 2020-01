Facebook

Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung © APA/LUKAS HUTER

Die Erhebungen der Polizeiinspektion Hauptplatz sind noch nicht abgeschlossen. Die Beamten haben einen 16-jährigen Villacher im Visier. Der junge Mann soll am Freitag gegen 20.45 Uhr auf dem Kaiser-Josef-Platz mit einem 15-Jährigen in Streit geraten sein. In weiterer Folge soll er den Kontrahenten gegen einen Lichtmast geschleudert und mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben.