15-jährige Mopedlenker musste in Kurve stark bremsen, nachdem auf ihrer Fahrbahnseite ein Auto entgegenkam. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Symbolfoto © APA/LUKAS HUTER

Eine 15-Jährige war am Freitagnachmittag mit ihrem Moped in Villach-St. Magdalen unterwegs. Gegen 16.45 Uhr kam ihr in einer Linkskurve, unmittelbar nach einer Bahnüberführung, ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Laut Polizei kam ihr dort ein Fahrzeug entgegen, das zum Teil auf ihrer Fahrbahn unterwegs war.