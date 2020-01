Die nationalen Special Olympics in Villach und Feistritz/Gail sind offiziell eröffnet. Mit einer großen Feier in der Stadthalle Villach ging es los. Am Samstag blickt man gespannt ins Gailtal.

Das Special Olympics-Feuer lodert in der Stadthalle © Weichselbraun

Der Startschuss für die sechsten nationalen Special Olympics Winterspiele in Villach ist gefallen, das olympische Feuer ist entzündet. Am ersten Bewerbstag wurde am Abend in der Stadthalle der feierliche Akt mit 3000 Menschen begangen. 900 Athleten und ihre rund 400 Trainer wurden willkommen geheißen. Nach der Begrüßung durch Special-Olympics-Sportsprecherin Johanna Pramstaller, richteten auch Special-Olympics-Österreich-Präsident Jürgen Winter, Villachs Bürgermeister Günther Albel und der Obmann des Vereins „Special Olympics – Herzschlag Kärnten“, Landeshauptmann Peter Kaiser, persönlich einige Worte an die Athleten und das Publikum.