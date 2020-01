Facebook

Stephan Grasser will den biologischen Dünge-Kreislauf wieder schließen. In die neue, 4000 Quadratmeter große Kompostieranlage investiert er 300.000 Euro © Schwinger

Es ist ein mutiger und nachhaltiger Schritt in Richtung Zukunft, den Stephan Grasser (30) aus dem Ort Kantnig, an der Gemeindegrenze zwischen Velden und Wernberg, heuer gehen will. 1995 hat sein Vater, Franz Knappinger, den Hof auf Biolandwirtschaft umgestellt, seitdem werden auf 30 Hektar Fläche die unterschiedlichsten Getreide – Buchweizen, Dinkel, Roggen oder Braunhirse – angebaut, zudem gibt eine eigene Mühle, in der Sonnenblumen- und Leinöl produziert wird. „Wir sind seit einigen Jahren in der Direktvermarktung tätig, sonst würden wir nicht überleben können“, sagt Grasser, der Maschinenbau studiert, aber mittlerweile den Weg zurück auf den elterlichen Hof gefunden hat.