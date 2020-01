Tausende Euro Schaden richteten Einbrecher an, als sie ein Papierfachgeschäft in Villach plünderten. Sie stahlen aus Schauvitrinen hochpreisige Schreiber und Füllfedern.

Keine Spur gibt es derzeit von den Tätern. © Gergely Bényi

In der Nacht auf Freitag statteten unbekannte Täter einem Papierfachgeschäft in Villach einen Besuch ab. Offenbar zwängten die Einbrecher eine Stahltür auf, um in das Innere des Geschäfts zu gelangen.